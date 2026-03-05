La Regione Siciliana ha pubblicato un avviso pubblico con il D.D.G. n. 535 S8 del 19 febbraio 2026 riguardante il bonus di 1.000 euro destinato ai bambini nati nel 2026. L’avviso dettaglia i criteri e le modalità per presentare le richieste di accesso alla misura. Le domande devono essere inviate secondo le indicazioni fornite dall’ente regionale.

La Regione Siciliana conferma il contributo. Le informazioni utili per ottenerlo La Regione Siciliana, con D.D.G. n. 535 S8 del 19 febbraio 2026, ha pubblicato l’avviso pubblico relativo ai criteri e alle modalità di erogazione del Bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, previsto dall’art. 6, comma 5 della L.R. n. 102003 per l’anno 2026. Il contributo è destinato ai genitori naturali, adottivi o affidatari in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o comunitaria, oppure – per i cittadini extracomunitari – titolarità di permesso di soggiorno; residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto, dell’adozione o dell’affido; indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 10. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Bonus caregiver 2026, come richiederlo e requisitiIl bonus caregiver 2026, un contributo economico destinato a famiglie italiane che assistono congiunti non autosufficienti, è al centro di un...

Bonus nuovi nati 2026: importo, requisiti e come fare domanda

Tutto quello che riguarda Bonus per i bimbi nati nel 2026 come....

Temi più discussi: Bonus per i bimbi nati nel 2026, come richiederlo; Bonus terzo figlio 2026: guida completa a importi e requisiti; Bonus famiglia 2026, le soglie ISEE che sbloccano più aiuti di quanto pensiamo; Gargazzone vara il bonus pannolino per le famiglie con bimbi piccoli.

Bonus famiglia 2026, le soglie ISEE che sbloccano più aiuti di quanto pensiamoTra le misure più utili per chi ha figli piccoli, nel 2026 troviamo il Bonus nuovi nati: è un contributo una tantum da 1.000 euro per ogni bambino nato, adottato o in affido preadottivo, con ISEE ... nostrofiglio.it

Bonus nido 2026: quando si può fare la nuova domanda, come e i requisitiEcco come cambia il Bonus nido 2026, chi può richiederlo, quanto spetta e come si presenta la domanda senza fare errori. gravidanzaonline.it

"Quandoque bonus dormitat Aldus Gentile dottor Aldo Cazzullo, mi permetto rispettosamente di scriverle in quanto sono da sempre (a differenza di tanti e non solo a Napoli) un suo estimatore. Ritengo, a mio insindacabile giudizio, che il suo mirabile spettacol - facebook.com facebook

Al Tar Piemonte è ingorgo ricorsi. Il caso bonus docenti: «Per ritardi o inefficienze il Miur dovrà dare ai precari 2 mila euro al posto dei 500 originari» x.com