Bagnoli ordine del giorno del Consiglio comunale su bonifica rigenerazione e ruolo dell’Aula

Al termine della seduta monotematica dedicata alla rigenerazione di Bagnoli, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che riguarda le questioni di bonifica, rigenerazione urbana e il ruolo dell’Assemblea nelle decisioni sul progetto. La riunione ha visto la discussione di vari interventi e la presentazione di proposte sul futuro dell’area, senza ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali.

Il documento richiama la necessità di concludere in tempi certi la messa in sicurezza della colmata, condizione indispensabile per restituire l'area alla balneabilità e alla piena fruizione pubblica. Il testo impegna inoltre il Sindaco, anche nella sua qualità di commissario di Governo per la bonifica e la rigenerazione del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, a definire con chiarezza modalità e tempi di rimozione delle opere provvisorie realizzate per l'America's Cup, rendendo pubblici i costi delle operazioni e individuando i soggetti responsabili del ripristino dei luoghi al termine dell'evento velico.