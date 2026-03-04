Il nuovo modello di smartphone Samsung Galaxy S28 Ultra sta attirando l’attenzione, anche se il dispositivo è stato presentato da poco. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere dotato di un display con tecnologia a 10 bit, una novità che suscita curiosità tra gli appassionati. Le voci si concentrano sulle possibili innovazioni tecniche e sul design di questo prossimo dispositivo.

Il Galaxy S28 Ultra è già al centro delle indiscrezioni, nonostante l’ultimo top di gamma sia stato presentato da pochissimo. L’attenzione degli appassionati, però, si è spostata molto più avanti nel tempo. Il motivo è uno solo: il possibile debutto di un display a 10 bit. Un cambiamento meno appariscente rispetto a una nuova fotocamera, ma potenzialmente decisivo nell’esperienza quotidiana. Mentre la serie Samsung Galaxy S26 è appena arrivata sul mercato, le voci si concentrano già su ciò che potrebbe accadere nel 2028. Secondo l’analista noto come CID su X, Samsung starebbe pianificando il passaggio ai pannelli a 10 bit almeno per i modelli Ultra, ma non prima della generazione Galaxy S28. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Galaxy S28 Ultra, rivoluzione display in arrivo? Spunta l’ipotesi 10 bit

Galaxy s28 ultra potrebbe ritardare aggiornamento del display a 10 bit

Samsung galaxy s26 ultra scopri come funziona la privacy display

