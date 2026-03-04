Riccione scavi all’incrocio tra viale Rimini e viale Romagna | cantiere esteso fino a fine mese

A Riccione, all’incrocio tra viale Rimini e viale Romagna, sono iniziati degli scavi per lavori di ammodernamento della rete acquedottistica. L’intervento, realizzato da Hera, continuerà fino al 27 marzo e coinvolge l’intera area interessata dai lavori. La zona è stata transennata e sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli e i pedoni.

L'amministrazione comunale e Hera invitano la cittadinanza “a prestare la massima attenzione alla apposita segnaletica temporanea” L’intervento di ammodernamento della rete acquedottistica in viale Rimini a Riccione, curato da Hera proseguirà fino al 27 marzo. Questa proroga si è resa necessaria per consentire il completamento di un'operazione che prevede scavi in profondità, in particolare all’altezza dell’incrocio tra viale Rimini e viale Romagna, rappresentando un passaggio cruciale per la sicurezza e l'efficienza delle condotte idriche e del gas della zona. Per quanto riguarda il resto del quartiere, rimangono confermate le modifiche alla viabilità già attive dall'avvio del cantiere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Riccione, in arrivo la rotatoria provvisoria e sperimentale tra viale Lombardia e viale BergamoCon l’obiettivo principale di migliorare la sicurezza stradale e la viabilità in un’area di particolare traffico veicolare, L’Amministrazione... Altri aggiornamenti su Riccione scavi all'incrocio tra viale.... Discussioni sull' argomento Riccione, scavi all’incrocio tra viale Rimini e viale Romagna: cantiere esteso fino a fine mese; Riccione, scavi all'incrocio tra viale Rimini e viale Romagna: cantiere esteso fino a fine mese; Riccione, lavori all’acquedotto in viale Rimini: viabilità modificata fino al 6 marzo; Riccione, restyling Viale Emilia: entro la primavera verr completata la riasfaltatura. Riccione: prorogati al 27 marzo i lavori alla rete idrica in viale RiminiProseguono fino al 27 marzo i lavori di ammodernamento della rete acquedottistica in viale Rimini a Riccione. La proroga si è resa necessaria per consentire il completamento di un'operazione che preve ... msn.com Ravenna è la prima «Capitale italiana del mare» e ottiene un milione di euro superando nel «derby» Riccione: «Il miglior dossier» x.com RICCIONE Nato il 2 marzo nel 1926 a Montescudo, Balacca ha celebrato il secolo di vita con famiglia e amici e il rinnovo della patente. - facebook.com facebook