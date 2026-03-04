Riasfaltature parte dai quartieri della zona ovest della città un piano da un milione di euro

Questa mattina, nei quartieri della zona ovest della città, è iniziato un intervento di riasfaltatura sostenuto da un budget di circa un milione di euro. L’operazione riguarda diverse strade e si inserisce in un piano di manutenzione stradale promosso dall’Amministrazione comunale. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle vie interessate.

Avviato questa mattina, a partire da via Rainusso, il piano di rifacimenti del manto stradale programmato dall’Amministrazione nell’ambito della proroga dell’Accordo unico Ha preso il via questa mattina, mercoledì 4 marzo, un piano di asfaltature da circa 1 milione di euro programmato dall’Amministrazione comunale. L’intervento di rinnovo del manto stradale su una serie di vie si affianca così all’operazione di monitoraggio e chiusura buche in corso da fine gennaio per rendere la rete viaria cittadina sicura e funzionale. "Siamo pienamente al lavoro e l'Amministrazione sta realizzando ciò che ha promesso", sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

