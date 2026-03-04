Referendum giustizia Fruncillo FdI | Chiediamo un voto consapevole e non per appartenenza
Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino ha avviato una campagna per il referendum sulla riforma della giustizia, con l’obiettivo di coinvolgere gli elettori nelle date del 22 e 23 marzo 2026. Il portavoce del partito invita gli italiani a votare con consapevolezza, evitando di lasciarsi influenzare dall’appartenenza politica. La mobilitazione prosegue con determinazione in vista delle consultazioni.
Prosegue con determinazione la campagna referendaria promossa dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia Avellino in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia. Dopo le prime iniziative avviate nei giorni scorsi, il percorso di confronto e approfondimento con i cittadini continua con nuovi appuntamenti pubblici che coinvolgeranno diverse aree della provincia, con l'obiettivo di illustrare nel merito i contenuti della riforma e le ragioni del SÌ e con la ferma la volontà di garantire un'informazione capillare e diretta con le comunità.
Referendum sulla giustizia: due incontri informativi per un voto consapevoleL'Amministrazione comunale di Torchiarolo organizza un ciclo di convegni presso la sala "Valesio".
Referendum sulla giustizia, a Cesena l'incontro 'C'è chi dice no: per un voto consapevole'. Si collega TravaglioIl 22 e 23 marzo i cittadini italiani saranno chiamati al voto attraverso il referendum e questo richiede consapevolezza di cosa cambierà per loro,...
