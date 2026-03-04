Referendum giustizia Fruncillo FdI | Chiediamo un voto consapevole e non per appartenenza

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino ha avviato una campagna per il referendum sulla riforma della giustizia, con l’obiettivo di coinvolgere gli elettori nelle date del 22 e 23 marzo 2026. Il portavoce del partito invita gli italiani a votare con consapevolezza, evitando di lasciarsi influenzare dall’appartenenza politica. La mobilitazione prosegue con determinazione in vista delle consultazioni.

La campagna referendaria promossa dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino prosegue a Gesualdo e ad Ariano Irpino Prosegue con determinazione la campagna referendaria promossa dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia. Dopo le prime iniziative avviate nei giorni scorsi, il percorso di confronto e approfondimento con i cittadini continua con nuovi appuntamenti pubblici che coinvolgeranno diverse aree della provincia, con l’obiettivo di illustrare nel merito i contenuti della riforma e le ragioni del SÌ e con la ferma la volontà di garantire un’informazione capillare e diretta con le comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Referendum sulla giustizia: due incontri informativi per un voto consapevoleL'Amministrazione comunale di Torchiarolo organizza un ciclo di convegni presso la sala "Valesio".

Referendum sulla giustizia, a Cesena l'incontro 'C'è chi dice no: per un voto consapevole'. Si collega TravaglioIl 22 e 23 marzo i cittadini italiani saranno chiamati al voto attraverso il referendum e questo richiede consapevolezza di cosa cambierà per loro,...

Contenuti e approfondimenti su Referendum giustizia.

Temi più discussi: Fdi, Fruncillo: Le ragioni del si, confronto pubblico e ascolto dei territori; Le ragioni del sì, in Irpinia le iniziative per il referendum sulla giustizia; Fdi, Fruncillo: Le ragioni del si, confronto pubblico e ascolto dei territori; A Gesualdo Le ragioni del sì al Referendum sulla giustizia.

Fdi, Fruncillo: Le ragioni del si, confronto pubblico e ascolto dei territoriPartecipazione attiva in vista del referendum sulla giustizia ... msn.com

Grottaferrata, FdI lancia il Sì al referendum: Una Giustizia più Giusta. Sala gremita a Palazzo GrutterUna Giustizia più Giusta. Invito a votare al referendum del 22 e 23 marzo Ieri a Palazzo Grutter la Sala degli eventi al primo piano della storica ... castellinotizie.it

Trapani, referendum giustizia: confronto tra Sì e No all’Ordine dei Commercialisti #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

#dimartedi Referendum giustizia, Floris a Renzi: "Le viene voglia di votare Sì per colpire il governo Meloni". x.com