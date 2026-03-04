Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si determina in base al PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il costo all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore viene aggiornato regolarmente e rappresenta il punto di riferimento principale per le tariffe praticate ai clienti. Le variazioni del PUN influenzano direttamente le bollette di case e aziende, rendendo il costo dell’energia soggetto a fluttuazioni quotidiane.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 4 Marzo 2026, il PUN ha raggiunto quota 0,1657 €kWh (165,744 €MWh), segnando un rialzo rispetto ai giorni precedenti, quando il prezzo si attestava intorno a 0,1252 €kWh (125,203 €MWh il 3 Marzo 2026). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, ma il PUN rappresenta la base di partenza su cui vengono aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

Contenuti utili per approfondire costa oggi

Temi più discussi: Scatta da oggi l'alcolock in auto, costa circa 2.000 euro; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Benzina e diesel, la tabella coi nuovi prezzi: quanto costa il pieno da oggi; Alcolock, scatta oggi l'obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischiano.

Alcolock, scatta oggi l’obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischianoÈ arrivato l'ultimo passaggio necessario per l'utilizzo degli alcolock, come previsto dal nuovo Codice della strada: il ministero dei Trasporti ha fatto ... fanpage.it

Giornata nazionale del gatto, quanto ci costa mantenere un micio oggi: quasi 150 euro in più nel 2025Il 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, ma vivere con un felino domestico sta diventando sempre più costoso. Secondo un'indagine recente, nel 2025 mantenere un gatto in It ... msn.com

Charles Leclerc si è sposato a Monte-Carlo con Alexandra Saint Mleux: la vettura utilizzata per le nozze è una rarissima Ferrari 250 Testa Rossa del 1957. Di chi è, quante ne esistono e quanto costa oggi. facebook