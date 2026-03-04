Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per chi monitora le spese energetiche domestiche. Questa informazione permette di avere un’idea precisa dei costi attuali e di capire quanto si deve pagare per il consumo di gas in modo diretto e immediato. Il prezzo può variare di giorno in giorno e riflette le fluttuazioni del mercato.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione l'importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o strategie di risparmio. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 04 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato relativo a Ottobre 2025, ultimo disponibile).