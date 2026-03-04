Oscar 2026 chi vincerà? Le nostre previsioni

L'edizione degli Oscar 2026 si avvicina e le nomination sono state annunciate, con molti attori e registi che sperano di ricevere il riconoscimento. Le candidature sono state ufficializzate e ora il pubblico attende di scoprire quali film e talenti saranno premiati. La cerimonia si svolgerà tra qualche settimana, e le preferenze del pubblico e della critica sono già al centro di discussioni.

Molto resta ancora incerto, cosa insolita a questo punto della corsa, ma ecco chi, secondo noi, la spunterà come miglior film, miglior attore e in ogni altra categoria degli Oscar (cortometraggi inclusi). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Oscar 2026, chi vincerà? Le nostre previsioni Chi vincerà l’Oscar come miglior film del 2026? – Parliamo di Sentimental ValueOpera del regista Joachim Trier, Sentimental Value ha ricevuto 9 nomination: Miglior regia, Miglior attrice protagonista, Miglior attore non... Chi vincerà l’Oscar come miglior film nel 2026? – Parliamo di FrankensteinOpera del regista Guillermo del Toro, Frankenstein ha ricevuto 9 nomination: Miglior colonna sonora, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior... PREVISIONE OSCAR 2026 - Le Nostre Scommesse!! Una selezione di notizie su Oscar 2026 chi vincerà Le nostre.... Temi più discussi: Oscar 2026, i favoriti alla vittoria dopo gli Actor Awards; Cosa ci dicono i vincitori dei Bafta 2026 sui prossimi Oscar, tra conferme delle previsioni e alcune sorprese; Oscar 2026: i favoriti per i bookmaker Sisal; Oscar 2026: le scenografie candidate e i set più spettacolari dell’anno. Oscar 2026, la gara è finita? Il risultato potrebbe essere già decisoScoprite le ultime novità dalla stagione dei premi: con gli Oscar 2026 sempre più vicini, la gara potrebbe essere già ... cinema.everyeye.it La corsa agli Oscar 2026 è ancora apertissimaWith Sinners and Michael B. Jordan causing an upset at the Actor Awards last night, this is the most gripping end to the awards race in recent memory ... gqitalia.it Un discorso che potrebbe valere un Oscar x.com Sono già passati dodici anni da questa foto iconica... #oscar #ilcinegico facebook