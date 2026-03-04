Luna piena color rame

Una lettrice ha inviato una fotografia della luna piena di colore rame, scattata questa notte a Galatone. La foto mostra il cielo illuminato dal satellite naturale, con tonalità calde e intensi riflessi. Donatella Rinadi ha condiviso l’immagine tramite i propri canali, offrendo una rappresentazione suggestiva della luna in questa fase.

GALATONE - Lo scatto di una nostra lettrice, Donatella Rinadi, alla luna piena di queste ore. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. E allora, armatevi di obiettivo, fateci vedere di cosa siete capaci e occhio allo scatto! P. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Luna di Sangue del 3 marzo 2026: la luna piena che chiude un capitolo karmicoIl 3 marzo 2026, in occasione della Luna Piena in Vergine, si verificherà un’eclissi totale lunare e assisteremo alla cosiddetta Luna di Sangue. Scopri il significato astrologico e gli effetti di ques ... virgilio.it

Eclissi e Luna di Sangue: il doppio evento del 3 marzo. Uno spettacolo raro: cosa c’è da sapereLa Luna del Verme si tinge di rosso: ecco perché succede. Quando avverrà, dove sarà visibile e quali leggende accompagnano la magia nei cieli di marzo ... msn.com

Ma è vero che la luna piena influenza davvero il manifestarsi dei terremoti Cosa dice la scienza su questa relazione facebook

#AeronauticaMilitare: la luna piena di oggi ci regala una bellissima immagine notturna del satellite meteorologico polare Suomi. La neve sulle Alpi riflette la luce lunare e le nostre città brillano nella notte. #latuasquadrachevola @NOAA @NASA x.com