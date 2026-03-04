Una donna incinta ha scritto di aver notato perdite biancastre più abbondanti del solito da quando aspetta un bambino, con episodi in cui le perdite diventano gialline. La donna chiede se questa condizione sia normale durante la gravidanza. Non sono stati forniti altri dettagli o informazioni sulla durata o sulla frequenza delle perdite.

Salve dottore, da quando sono incinta ho perdite biancastre più abbondanti del solito. A volte però diventano gialline. Come posso capire quando è normale e quando invece la perdita indica la presenza di un’infezione? Non ho prurito. Grazie mille. Buongiorno, le perdite biancastre possono essere dovute alla leucorrea gravidica, una condizione fisiologica della gravidanza, oppure possono essere dovute ad una infezione soprattutto se gialle, verdi o maleodoranti. Per sapere di cosa si tratta converrebbe eseguire un tampone per ricerca di batteri e miceti comuni e, in caso di positività, eseguire una terapia mirata per debellare l’infezione. *... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “In gravidanza è normale avere abbondanti perdite biancastre?”

Abnormal Vaginal Discharge | Causes, Symptoms & Treatment - Dr. Phani Madhuri | Doctors' Circle

Aggiornamenti e notizie su In gravidanza è normale avere...

Temi più discussi: Febbre alta e virus intestinale: quando è normale e quando avvisare il medico?; Hailey Bieber rivela: Avevo un setto uterino, la mia gravidanza è stata una sorpresa; Influenza K (marzo 2026): sintomi, durata e cura; Detenute in gravidanza: lâ€™illegittimitÃ della sospensione facoltativa della pena.

Vomitare in continuazione in gravidanza non è normale: una campagna invita le donne a chiedere aiutoNausee e vomito continui in gravidanza non sono normali, è quanto afferma la nuova campagna di sensibilizzazione sul tema promossa da Exeltis con il patrocinio della SIMP. L’iperemesi gravidica è una ... fanpage.it

Vomitare 20 volte al giorno in gravidanza non è normale, è una malattia l’iperemesi gravidica raccontata da una mammaGiulia Guastadini ha raccontato a Fanpage.it la sua gravidanza, periodo durante il quale è stata così male da perdere più di 7 kg e vomitare anche 25 volte al giorno. Era affetta da iperemesi ... fanpage.it

Il #10marzo 1987 il Vaticano condanna la surrogazione di maternità e l' #inseminazioneartificiale: la pratica avviene quando una donna si presta a portare a termine un'intera gravidanza, fino al parto, su commissione di single o coppie incapaci di generare o c x.com

Elettra Lamborghini su una eventuale gravidanza. - facebook.com facebook