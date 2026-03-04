Il sonno contro il diabete quanto dormire secondo la formula perfetta

Tra tre settimane si tornerà all’ora legale e molte persone già sentono i effetti della stanchezza tipica della primavera. Ricercatori hanno studiato quale sia la quantità di sonno ideale per prevenire il diabete e hanno individuato una “formula perfetta” per il riposo. La relazione tra il riposo notturno e la gestione della glicemia è al centro di questa analisi.

Mancano ancora tre settimane al ritorno dell'ora legale, eppure in molti iniziano ad avvertire i classici segni di stanchezza legati all'arrivo della primavera. Ma se, invece, non fosse colpa delle poche ore di sonno? A sottolineare l'importanza di un corretto riposo è ora anche uno studio che sottolinea come il sonno sia legato anche al rischio di insorgenza di diabete. Ecco perché. Il sonno e il pericolo di insulino-resistenza. A indagare il nesso tra la giusta quantità di ore dormite e il rischio di insorgenza dell' insulino-resistenza, a sua volta correlata al diabete, è uno studio, pubblicato sulla rivista ad accesso libero 'Bmj Open Diabetes Research & Care' e frutto di un'analisi condotta dal National Health and Nutrition Examination Survey (Nhanes).