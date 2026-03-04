Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna il prezzo di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. Le cifre variano da zona a zona e vengono pubblicate regolarmente per permettere ai consumatori di conoscere i costi attuali. L'informazione riguarda sia le stazioni di servizio in città che quelle in aree più remote.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.625 Benzina SELF 1.689 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

Guerra nel Golfo e aumenti record: prezzi di benzina, gasolio e gpl alle stelleGuerra nel Golfo e aumenti record: prezzi di benzina, gasolio e gpl alle stelle in Italia, allarme per famiglie e imprese. notizie.it

Iran, il costo del gasolio schizza a 2 euro al lito, in scia la benzina. Imprese in allarme per gli effetti della guerra sui prezziTREVISO - Il prezzo dei carburanti sale. L’effetto della guerra in Iran e nel resto del Medio Oriente è già visibile anche nei distributori del trevigiano. E a quanto ... ilgazzettino.it

