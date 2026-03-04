Francesco Leoni, un imprenditore originario di un piccolo borgo, ha deciso di destinare un milione di euro a favore di chi soffre, mantenendo vivo il legame con il suo paese natale nonostante abbia vissuto a Milano per oltre 40 anni. La sua donazione si inserisce in un’iniziativa di solidarietà rivolta a persone in difficoltà.

Un legame con il borgo natio mai dimenticato, neppure quando il successo negli affari lo portò a trasferirsi, a Milano, più di 40 anni fa. Ma nel cuore aveva sempre avuto Sulbiate. E così il costruttore 77enne Francesco Leoni, morto un anno fa, ha destinato al paesino un’importante eredità. "Stimiamo che la cifra sia attorno al milione", dice la sindaca Carla Della Torre, che ha riferito del lascito in aula. "Abbiamo accettato il denaro, ma l’iter è ancora lungo". E soprattutto va costruito "perché prima non era mai successo niente del genere". Nessun precedente al quale rifarsi, tanto che l’Amministrazione è pronta a varare una commissione allargata all’opposizione per decidere a quali progetti destinare l‘importate donazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cuore di Francesco Leoni. L’eredità del costruttore: un milione per chi soffre

