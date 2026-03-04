ecdisi

L’ecdisi è il processo di muta che riguarda i rettili, durante il quale perdono lo strato superficiale della pelle. Questo meccanismo permette loro di rinnovare il rivestimento esterno e di crescere. La muta avviene regolarmente e in diverse fasi, a seconda delle specie e delle condizioni ambientali. È un fenomeno fondamentale per la sopravvivenza dei rettili.

L' è la muta: il processo attraverso cui i rettili perdono lo strato superficiale della pelle per permetterne la rigenerazione. Una trasformazione che genera un nuovo involucro da abitare, in cui la memoria si adatta a uno spazio che riconosce, ma che non è più lo stesso.Così i fotografi partecipanti, attraverso il proprio stile e tecnica fotografica, hanno interpretato il tema di una metamorfosi necessaria, dolorosa, attesa.Gli artisti: Dario Cacciatore Luca Ferè Oriella Montin Fabio Parisi Chiara Roversi Se-aan group L'evento fa parte del circuito MIA Off promosso da MIA Photo Fair.