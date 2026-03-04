Che mi ci prende l’anima lo spettacolo alla Torre di Marciano

Domenica 8 marzo alle ore 18.00 si terrà presso la Torre di Marciano della Chiana lo spettacolo teatrale “Che mi ci prende l’anima”, promosso dal gruppo Teatro Insonne. L’evento prevede la rappresentazione di una piece teatrale che si svolgerà all’interno della storica struttura, con ingresso aperto al pubblico. La rappresentazione è stata annunciata ufficialmente dagli organizzatori.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Domenica 8 marzo alle ore 18.00, andrà in scena presso la Torre di Marciano della Chiana, lo spettacolo teatrale “Che mi ci prende l’anima” a cura di Teatro Insonne. Lo spettacolo è l’unione di due monologhi scritti da Dario Fo e Franca Rame, “il diario di Eva” e “Maria alla croce” e vede in scena Sara Venuti e Riccardo Reali. In collaborazione con il Comune di Marciano della Chiana, la compagnia Teatro Insonne presenta una pièce dedicata alle figure femminili della Bibbia, riviste e interpretate nello stile inconfondibile della coppia Fo- Rame. Eva, la prima donna nata, nel Paradiso scopre la gioia dello scoprirsi vivi, l’amore e il desiderio per l’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

