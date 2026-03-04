Cazzullo | il brano di Sal Da Vinci è musica da camorra

Il giornalista Aldo Cazzullo ha commentato il brano di Sal Da Vinci vincitore al Festival di Sanremo, definendolo “musica da camorra”. La sua affermazione ha suscitato immediatamente un acceso dibattito tra chi sostiene e chi critica questa descrizione, portando alla ribalta le diverse interpretazioni del testo e dello stile dell’artista. La discussione si è sviluppata rapidamente sui media e sui social network.

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo ha innescato un acceso dibattito culturale, scatenato dalle dure parole del giornalista Aldo Cazzullo. Il critico ha definito il brano vincitore come la canzone più brutta della storia dell'evento, paragonandolo a una colonna sonora per un matrimonio di camorra o a una composizione da Checco Zalone. Questa presa di posizione ha diviso l'opinione pubblica tra chi vede un atto di snobismo e chi condivide la critica verso un prodotto musicale giudicato banale. Il confronto si è sviluppato in una rubrica dedicata alla posta dei lettori, dove Cazzullo ha espresso il suo scontento sulla qualità artistica del pezzo trionfatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu Cazzullo contro Sal Da Vinci: "Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio di camorra"Secondo il giornalista il brano è "la canzone più brutta della storia di Sanremo", e potrebbe "a essere generosi essere una canzone di Checco Zalone"... Leggi anche: Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì” Una selezione di notizie su Sal Da Vinci. Temi più discussi: Il Paese dove chiunque può fare qualsiasi cosa; Sal da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026; L'esilarante videoclip di Per sempre sì: Fiorello e Biggio versione matrimonio napoletano; Prove generali tra emozioni e piccoli problemi tecnici, Sal da Vinci è il re. Cazzullo contro Sal Da Vinci: Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio di camorraSecondo il giornalista il brano è la canzone più brutta della storia di Sanremo, e potrebbe a essere generosi essere una canzone di Checco Zalone ... napolitoday.it Cazzullo su Sal Da Vinci: Canzone da matrimonio della camorraCari lettori, Se al festival di Sanremo di settant’anni fa qualcuno avesse portato una canzone banale e scontata come quella di Sal Da Vinci, l’avrebbero bocciata sonoramente. tuttonapoli.net Sal Da Vinci ha deciso di spostare la festa per la vittoria di Sanremo per i funerali del piccolo Domenico facebook Sal Da Vinci, “Per sempre sì” domina le classifiche globali #news x.com