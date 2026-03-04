? LIVE! Lazio-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 21 si gioca Lazio-Atalanta con le formazioni ufficiali: la Lazio schiera Provedel tra i pali, con Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa, e Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor a centrocampo. In attacco, i biancocelesti presentano Isaksen, Maldini e Zaccagni. L'evento è in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

Lazio-Atalanta (ore 21). Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri A disp. Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Dia, Ratkov, Pedro, Cancellieri, Noslin. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor, Bellanova, Bakker, Musah, Vavassori, Kamaldeen, Scamacca. Arbitro: Manganiello Gli aggiornamenti in diretta. 20.00 – Le formazioni ufficiali: Palladino sceglie Krstovic in attacco e Zappacosta a destra, con 9 conferme su 11 rispetto alla trasferta con il Sassuolo.