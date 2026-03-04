? LIVE! Lazio-Atalanta 1-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 20:45 si è concluso il primo tempo di Lazio-Atalanta, con il punteggio di 1-1. Alla 47ª minuto Dele-Bashiru ha aperto le marcature per la squadra ospite, mentre a pochi minuti dalla ripresa Pasalic ha pareggiato per la squadra di casa. La formazione della Lazio schiera Provedel tra i pali e un reparto offensivo con Isaksen e Zaccagni, mentre l’Atalanta utilizza una difesa con Romagnoli e Tavares e un centrocampo con Cataldi e Taylor.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (82' Belahyane); Isaksen (64' Cancellieri), Maldini (75' Dia), Zaccagni (75' Noslin). A disp. Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Przyborek, Ratkov, Pedro. All. Sarri Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (64' Kossounou), Hien, Kolasinac (75' Ahanor); Zappacosta, De Roon (64' Musah), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (75' Kamaldeen), Zalewski; Krstovic (85' Scamacca). A disp. Sportiello, Rossi, Djimsiti, Bellanova, Bakker, Vavassori. All. Palladino Ammoniti: De Roon (23'), Pasalic (70') per gioco falloso; Palladino (all., 66'), Sarri (all.