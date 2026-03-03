Vinofunk | learning tasting e grooving

Vinofunk è un progetto di Together che combina musica e passione per il vino attraverso eventi di learning, tasting e grooving. L’iniziativa mira a diffondere conoscenze su prodotti e territori in modo semplice e coinvolgente, offrendo un’esperienza che unisce educazione e divertimento senza formalismi. La proposta invita il pubblico a scoprire il mondo del vino in modo informale e interattivo.

Vino Funk è una nuova esperienza di Together studiata per unire musica e passione per il vino. Un progetto nato per diffondere educazione e cultura su prodotti e territori in chiave “informativa e informale”.Una serie di appuntamenti mensili che si sviluppano in tre fasi. Educazione, Degustazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it Apprendere facendo e pensando: dal cooperative learning al problem based learning. Il ruolo del docenteParlare di metodologie attive, in un contesto educativo istituzionale e accademico, significa assumere una posizione culturale esplicita rispetto al... All'Antisalotto Culturale il "The Grooving Jazz Factory"Sabato 20 DICEMBRE 2025, alle ore 21:45 circa, presso il locale ANTISALOTTO CULTURALE - in Via della Fornace 9 in FIRENZE, dove si può anche mangiare...