The Lipstick Lesbians lanciano il loro brand e promettono di leakare davvero tutto
Le Lipstick Lesbians annunciano il lancio del loro nuovo brand di cosmetici, un passo che segna un cambiamento nel panorama beauty su TikTok. Questa volta, non si tratta di recensioni o controversie, ma di un progetto commerciale. Promettono di condividere ogni dettaglio, senza filtri, e di rivelare tutto ciò che riguarda il loro marchio.
Il beauty TikTok sta per avere un nuovo capitolo, e questa volta non è una review, non è un drama, non è un dupe: è un brand. Alexis Androulakis e Christina Basias Androulakis, conosciute online come The Lipstick Lesbians, trasformano il loro ultra-educational in un progetto imprenditoriale vero e proprio. Si chiama Leaked Labs e il concetto è già abbastanza disruptive da far drizzare le orecchie all’intera industry. L’idea è semplice ma radicale: “leakare” formule direttamente dai fornitori, mostrarne lo sviluppo in modo trasparente, raccogliere back della community e poi decidere se archiviarle o trasformarle in prodotti core. In pratica, portano online quello che di solito resta blindatissimo tra contract manufacturer, chimici e meeting di sviluppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
