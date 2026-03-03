Le Lipstick Lesbians annunciano il lancio del loro nuovo brand di cosmetici, un passo che segna un cambiamento nel panorama beauty su TikTok. Questa volta, non si tratta di recensioni o controversie, ma di un progetto commerciale. Promettono di condividere ogni dettaglio, senza filtri, e di rivelare tutto ciò che riguarda il loro marchio.

Il beauty TikTok sta per avere un nuovo capitolo, e questa volta non è una review, non è un drama, non è un dupe: è un brand. Alexis Androulakis e Christina Basias Androulakis, conosciute online come The Lipstick Lesbians, trasformano il loro ultra-educational in un progetto imprenditoriale vero e proprio. Si chiama Leaked Labs e il concetto è già abbastanza disruptive da far drizzare le orecchie all’intera industry. L’idea è semplice ma radicale: “leakare” formule direttamente dai fornitori, mostrarne lo sviluppo in modo trasparente, raccogliere back della community e poi decidere se archiviarle o trasformarle in prodotti core. In pratica, portano online quello che di solito resta blindatissimo tra contract manufacturer, chimici e meeting di sviluppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - The Lipstick Lesbians lanciano il loro brand (e promettono di “leakare” davvero tutto)

