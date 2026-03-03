Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 3 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 3 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Furiosa: A Mad Max Saga, noto anche come Furiosa, è un film del 2024 co-prodotto, co-scritto e diretto da George Miller. Quinto capitolo del franchise di Mad Max, è il prequelspin-off di Mad Max: Fury Road (2015), incentrato sul personaggio di Furiosa, qui interpretato da Anya Taylor-Joy. Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv martedì 3 marzo: Furiosa: A Mad Max Saga

