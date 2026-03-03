Stasera a letto tardi, lo show condotto dai The Jackal, debutta con grande ritmo e humor, mettendo in scena un format incentrato sui bambini che diventano protagonisti. Durante la prima serata, il collettivo comico ha intrattenuto il pubblico con scherzi, interviste improvvisate e momenti di ironia, accogliendo anche la partecipazione di Carlo Conti.

I The Jackal conquistano la prima serata e lo fanno a modo loro. Il collettivo comico debutta al timone di Stasera a letto tardi, lo show che mette al centro i bambini trasformandoli nei veri protagonisti tra scherzi imprevedibili, interviste fuori copione e momenti di pura ironia. Stasera, martedì 3 marzo, si accendono ufficialmente le luci sul debutto: una serata che promette risate e leggerezza tra i siparietti di Aurora, Fru e il resto della squadra e una parata di ospiti speciali. Tra i nomi più attesi, anche Carlo Conti, pronto a mettersi in gioco dopo l’impresa di Sanremo 2026. “Stasera a letto tardi”, le anticipazioni del 3 marzo. Per la prima volta Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru condividono la conduzione di uno show tutto loro in prima serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stasera a letto tardi, anticipazioni del 3 marzo: i The Jackal accolgono Carlo Conti

