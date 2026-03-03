Rokform custodia galaxy s26 l’ultima custodia di cui hai bisogno
Rokform ha presentato una nuova custodia rugged compatibile con la serie Galaxy S26. Questa custodia offre protezione avanzata e include funzionalità di montaggio integrate, progettate per l’uso in movimento. È l’ultima versione di un prodotto pensato per chi cerca una soluzione robusta e versatile per il proprio smartphone. La custodia si distingue per le sue caratteristiche tecniche e la praticità di utilizzo.
la nuova custodia rugged di ROKFORM per la serie galaxy s26 combina protezione avanzata e capacità di montaggio integrate, pensata per l’uso in movimento. l’attenzione è rivolta al sistema magnetico MAGMAX, alla compatibilità con accessori standard e al sistema di fissaggio RokLock, che assicura stabilità su biciclette, veicoli e superfici metalliche. rokform rugged case per galaxy s26: protezione avanzata e montaggio sicuro. la custodia ROKFORM Rugged è progettata per accompagnare il Galaxy S26, assicurando una protezione affidabile durante l’uso quotidiano e le attività all’aperto. oltre a offrire una custodia robusta, integra un sistema di montaggio che evita distacchi indesiderati, grazie a una costruzione mirata a resistere agli urti e alle vibrazioni tipiche di percorsi accidentati. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
