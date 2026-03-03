Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Oggi il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore rappresenta il riferimento principale per le transazioni di energia sulla borsa elettrica. La cifra del PUN varia di giorno in giorno e influisce sui costi finali sostenuti dai consumatori.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, ovvero il valore di riferimento per la compravendita di energia sulla borsa elettrica. Al 3 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,125 €kWh (125,20 €MWh). Negli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra valori minimi di circa 0,05 €kWh (ad esempio il 4 Maggio 2025) e picchi superiori a 0,15 €kWh (come il 22 Gennaio 2026). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il proprio fornitore, ma il PUN resta la base di calcolo per molte offerte a prezzo variabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Quanto costa un pieno con l'auto elettrica
Una raccolta di contenuti su costa oggi
Temi più discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Scatta da oggi l'alcolock in auto, costa circa 2.000 euro; Alcolock, scatta oggi l'obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischiano; Prezzi RC Auto 2025: i dati IVASS sui premi assicurativi.
Alcolock, scatta oggi l’obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischianoÈ arrivato l'ultimo passaggio necessario per l'utilizzo degli alcolock, come previsto dal nuovo Codice della strada: il ministero dei Trasporti ha fatto ... fanpage.it
Giornata nazionale del gatto, quanto ci costa mantenere un micio oggi: quasi 150 euro in più nel 2025Il 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, ma vivere con un felino domestico sta diventando sempre più costoso. Secondo un'indagine recente, nel 2025 mantenere un gatto in It ... msn.com
Charles Leclerc si è sposato a Monte-Carlo con Alexandra Saint Mleux: la vettura utilizzata per le nozze è una rarissima Ferrari 250 Testa Rossa del 1957. Di chi è, quante ne esistono e quanto costa oggi. - facebook.com facebook