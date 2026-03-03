Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per chi monitora i costi energetici. La cifra varia in base alle quotazioni di mercato e viene comunicata regolarmente per permettere a consumatori e aziende di avere un quadro preciso sulla spesa corrente. Conoscere il prezzo attuale aiuta a pianificare meglio le spese legate all’uso del gas.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto paghiamo effettivamente per ogni metro cubo di metano consumato ci permette di stimare l'importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come si forma e quanto può incidere sulla spesa mensile di una famiglia. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 03 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0.41512 €Smc (dato aggiornato a Settembre 2025, ultimo valore disponibile).