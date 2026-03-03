piani alternativi per jade cargill a wrestlemania 42

Per WrestleMania 42, sono stati considerati diversi piani alternativi per Jade Cargill. La vittoria di Rhea Ripley nell’Elimination Chamber di Chicago ha determinato una delle principali sfide in programma. La WWE ha valutato varie opzioni per l’evento, con attenzione particolare alle possibili storyline e ai match più rilevanti. La programmazione di WrestleMania 42 continua a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Nel contesto della stagione WWE, la vittoria di Rhea Ripley nell’Elimination Chamber di Chicago ha definito una delle sfide chiave per WrestleMania 42, mettendo al centro Jade Cargill e una campionessa pronta a restare al vertice della divisione femminile. Un nuovo retroscena, però, mostra che questa sfida non era sulla carta la prima opzione del team creativo. Secondo quanto riportato, la direzione della WWE aveva in mente un incontro tra Jade Cargill e Bianca Belair, due figure di spicco della divisione femminile. La combinazione tra campionessa in carica e una sfidante di grande impatto sembrava idonea a valorizzare la contesa sul palcoscenico principale della notte delle WrestleMania. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

