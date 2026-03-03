Onde definite che durano a lungo come quelle che abbiamo visto a Sanremo in 5 minuti Grazie GHD

Durante l’ultima edizione di Sanremo, si è notato come le acconciature delle cantanti siano state caratterizzate da onde molto definite e durature, visibili per tutta la durata della serata. Questi styling, realizzati con tecniche specifiche, hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La loro presenza ha rappresentato un elemento distintivo tra le scelte di look delle artiste sul palco.

Chiunque di noi abbia visto Sanremo avrà notato un dettaglio non trascurabile, le acconciature a onde delle cantanti. Uno stile retrò, morbido, dolce e che richiama al romanticismo, delle onde ampie e definite, che avvolgono il viso e che ne addolciscono i tratti. Insomma, una chioma a onde che dura a lungo e che potete ottenere in soli cinque minuti con un tool di ghd imperdibile e adesso in sconto. Un ferro arricciacapelli professionale, che vi dona la piega a onde che avete sempre sognato e che vi farà sentire delle vere protagoniste di stile come le cantanti da Sanremo, da Arisa a Levante, in un mix di onde e acconciature retrò da ottenere con il minimo sforzo possibile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Onde definite che durano a lungo, come quelle che abbiamo visto a Sanremo, in 5 minuti. Grazie GHD Leggi anche: Il tool per capelli effetto onde da spiaggia che durano giorni, anche in inverno, è firmato Ghd. E ora è al minimo storico Leggi anche: Chi è Tony Pitony a Sanremo 2026: da “Culo” a Frank Sinatra, il blitz che non abbiamo visto arrivare