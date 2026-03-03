La conduttrice televisiva Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini si sarebbero separati, secondo quanto riportato dal settimanale Chi. La coppia aveva avuto un secondo figlio alcuni mesi fa. La notizia della rottura arriva dopo un periodo di tempo in cui si era parlato di una crisi tra i due. La separazione è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la conduttrice televisiva Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini si sarebbero lasciati. Stando alle informazioni pubblicate, la gestione della separazione sarebbe già passata anche attraverso l’intervento di legali incaricati di definire gli aspetti formali. La notizia arriva a pochi mesi da un evento familiare significativo: il 3 novembre scorso è nato il secondogenito della coppia, Geremia, circostanza che aveva attirato attenzione mediatica sulla loro vita privata. La relazione tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini, secondo le ricostruzioni circolate negli ultimi anni, sarebbe iniziata nel 2023. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Nozze finite”. La conduttrice tv e il marito vip si separano: pochi mesi fa l’arrivo del secondo figlio

“Matrimonio finito”. Si separano la conduttrice tv e il marito famosoUna notizia arrivata come un fulmine scuote il mondo dello spettacolo e dell’alta cucina italiana: secondo quanto riportato dal settimanale Chi,...

Contenuti e approfondimenti su Nozze finite

Temi più discussi: Matrimonio finito. La conduttrice tv e il marito famoso si separano: pochi mesi fa il secondo figlio, ora la rottura choc; Matrimonio finito. Si separano la conduttrice tv e il marito famoso; Nozze finite. La conduttrice tv e il marito vip si separano: pochi mesi fa l’arrivo del secondo figlio; Matrimonio finito Si separano la conduttrice tv e il marito famoso.

Matrimonio finito. Si separano la conduttrice tv e il marito famosoUna notizia arrivata come un fulmine scuote il mondo dello spettacolo e dell’alta cucina italiana: secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Roberta ... thesocialpost.it

Ilary Blasi e Bastian Muller vicini alle nozze: manca solo il divorzio ufficiale della conduttrice da Francesco TottiUna serie di indizi fanno pensare che le nozze tra Ilary Blasi e Bastian Muller siano imminenti: la coppia attenderebbe solo l'ufficialità del divorzio della conduttrice da Francesco Totti La storia d ... comingsoon.it

«Non posso sposare una donna che forse non è più pura, dopo ciò che è successo con Tahir. » Queste parole rovinano i piani delle nozze tra Behnam e Farah e danno il via a una settimana complicatissima per i protagonisti di "Io sono Farah", in onda su Can - facebook.com facebook