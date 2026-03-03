Milan | stallo per Andrè

La trattativa tra il Milan e André Luiz Santos Dias, centrocampista del Corinthians nato nel 2006, è attualmente ferma. Al 3 marzo 2026, il presidente del club brasiliano ha comunicato un rifiuto deciso all’eventuale trasferimento. La situazione rimane invariata e nessuna novità è stata annunciata nelle ultime settimane. La questione resta aperta, senza ulteriori sviluppi ufficiali in vista.

Al 3 marzo 2026 la trattativa per André Luiz Santos Dias, il centrocampista classe 2006 del Corinthians, è ufficialmente in stallo dopo il rifiuto netto del presidente Osmar Stabile. Il Milan aveva raggiunto un'intesa di massima su una cifra intorno ai 17 milioni di euro totali (15 milioni garantiti in tre rate più 2 milioni di bonus legati a presenze minime del giocatore prima del trasferimento estivo), per il 70% dei diritti economici posseduti dal club brasiliano. André, che controlla il restante 30%, aveva accettato di rinunciarvi per accelerare l'operazione e aveva già dato il via libera personale a un contratto quinquennale fino al 2031 con ingaggio da circa 1 milione netto annuo.