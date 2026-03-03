Lo Sbarazzo torna a Bergamo | dal 6 all’8 marzo acquisti super scontati

A Bergamo, dal 6 all’8 marzo, si tiene la tredicesima edizione di Sbarazzo, un evento che coinvolge 78 attività commerciali della città. Durante le tre giornate, i negozi offriranno acquisti con sconti significativi, attirando i clienti in centro e nelle zone più frequentate. L’iniziativa, ormai consolidata, rappresenta un’occasione per promuovere il commercio locale.

L’INIZIATIVA. Da venerdì a domenica prossimi torna lo Sbarazzo con la 13esima edizione che coinvolge 78 realtà commerciali della città. La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, è promossa dall’associazione Bergamo in Centro in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio (DUC) e il Comune di Bergamo Il momento clou sarà domenica 8 marzo, quando Piazza Matteotti diventerà il cuore dell’evento: una ventina di negozi porteranno la propria merce all’esterno con gazebo aperti dalle 9.30 alle 18.30, creando un vero e proprio evento all’aperto tra shopping e convivialità. Un format che negli anni ha rafforzato il legame tra commercio di prossimità e spazio pubblico, trasformando il centro in una “festa urbana” dedicata agli acquisti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

