Le Iene vanno Oltre Sanremo con Nicolò De Devitiis

Le Iene tornano in onda questa sera su Italia 1 con la trasmissione Inside, condotta da Nicolò De Devitiis. La puntata si inserisce nel palinsesto di marzo, proseguendo l’attuale stagione. La trasmissione continuerà a proporre inchieste e approfondimenti, ampliando l’offerta rispetto alla settimana di Sanremo. La conduzione è affidata a De Devitiis, che guiderà il programma in prima serata.

La scia della settimana sanremese non si ferma e approda in Mediaset con Le Iene presentano Inside, in onda questa sera, martedì 3 marzo, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Nicolò De Devitiis. Anticipazioni e ospiti del 3 marzo 2026 . Lo speciale, dal titolo Oltre Sanremo, è un viaggio-racconto scritto da Alessandra Frigo che parte da un dato: in Italia si ascolta sempre più musica, in media tre ore al giorno, più che negli altri paesi europei. E la maggior parte di quella musica è italiana. Inside si interroga su questo dato e cercherà di capire se sia davvero una buona notizia o se piattaforme e algoritmi stiano decidendo cosa ascoltiamo, spingendo verso un’omologazione che ci porta ad ascoltare, in fondo, sempre la stessa canzone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

«Oltre Sanremo è un viaggio dentro la musica italiana di oggi, tra numeri, strategie e storie che vanno ben oltre il Festival». Questa è la premessa con cui Nicolò De Devitiis ci porta dietro le quinte dello speciale “Le Iene presentano: Inside”, in onda martedì 3 - facebook.com facebook