Durante un controllo della Polizia di Stato a Cassino, sono state denunciate tre persone per ricettazione. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati vari prodotti, tra cui kg di caffè, frutta secca e cioccolato trovati all’interno di una ruota di scorta. Le tre persone sono state identificate e sottoposte a procedimento penale per il reato di ricettazione.

Tre persone sono state denunciate per ricettazione a Cassino, in provincia di Frosinone, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno recuperato 20 kg di caffè, 18 confezioni di frutta secca e 36 confezioni di cioccolato. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli sul territorio per prevenire i reati e contrastare la loro recrudescenza. Le indagini della Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo ordinario effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Cassino. Nel corso delle verifiche, sono state identificate tre persone a bordo di un veicolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Kg di caffè, frutta secca e cioccolato nella ruota di scorta: tre persone denunciate a Cassino

Aflatossine nella frutta secca: tutto quello che devi sapere per gustarla in sicurezza“La frutta secca fa bene, ma non bisogna abbassare la guardia: con le aflatossine la dose conta”.

Una selezione di notizie su Kg di caffè frutta secca e cioccolato...

Frosinone, si ferma a prendere un caffè al bar e gli rubano la Panda vecchia di 38 anniVa a prendersi il caffè con un amico, torna dopo dieci minuti e non trova più la sua auto. Vittima del furto un uomo di Cassino, residente nella frazione di Sant'Angelo, che l'altra mattina si era ... ilmessaggero.it

Cassino, lite al bar per il pagamento del caffè: la proprietaria picchiata con gli sgabelli. Due denunceSecondo le prime testimonianze, i due uomini sarebbero entrati nel locale e, al culmine della discussione legata a un mancato o conteso pagamento di un caffè, avrebbero colpito le vittime con alcuni ... ilmessaggero.it