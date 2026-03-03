In Iran, un piccolo ayatollah è stato ucciso, secondo quanto riferiscono fonti locali. La vittima dipendeva da un’autorità religiosa e militare, e la sua morte è avvenuta in un contesto di tensione politica e religiosa. Le autorità iraniane non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sull’accaduto. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi di violenza tra gruppi religiosi e autorità.

Ne hanno appena ammazzato uno in Iran, che dipendeva da lui, dai suoi ordini, dai suoi umori e naturalmente dalle sue preghiere più o meno d’ufficio. Si tratta naturalmente di Alì Khamenei, ucciso nella sua residenza a Teheran, distrutta dagli israeliani grazie a informazioni americane nella guerra fra le più annunciate per la dovizia dei preparativi, anche o soprattutto americani, diffusi a mezzo stampa, come gli avvisi di garanzia in Italia. La più grande disfatta, credo, dei servizi segreti, peraltro compiaciuti di se stessi per avere fatto il loro dovere di tradirsi, essendo state queste le istruzioni o gli ordini ricevuti dall’alto, o dall’altissimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, piccoli ayatollah contro Crosetto

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

Il vecchio Iran muore ma il nuovo non può nascere se non affidandolo ai giovani che hanno sfidato l’ayatollahDopo l’uccisione dell’ayatollah Khamenei, nessuno sembra avere un piano per l’Iran. Che ne sarà allora della gioventù iraniana? rivistastudio.com

#iran, quanti missili balistici possiede e per quanti giorni può attaccare i Paesi del Golfo: il nodo dei sistemi di difesa x.com

Ultim’ora dalla Guerra nel Golfo Persico. Cos’è successo dalle 10 alle 11. * Difese aeree attive su Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. * Il bilancio delle vittime in Iran sale a 787 morti, secondo la Mezzaluna Rossa iraniana. * Incursione di droni ostili su Eilat, n - facebook.com facebook