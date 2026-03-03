Su Amazon è disponibile una borsa in versione mini o oversize, scelta da Oprah Winfrey per i suoi viaggi e in vendita a partire da 20 euro. Oprah Winfrey, nota conduttrice televisiva, attrice, produttrice e filantropa americana, è considerata una delle donne più influenti e amate a livello internazionale da decenni.

Oprah Winfrey non ha certo bisogno di presentazioni: iconica conduttrice televisiva, attrice, produttrice e filantropa americana, è da decenni una delle donne più influenti e amate al mondo. È nota non solo per le sue interviste profonde e il suo impero mediatico, ma anche per il suo celebre "tocco di Re Mida". Le sue liste annuali delle "Favorite Things" (le sue cose preferite) sono un appuntamento fisso e hanno il potere di trasformare qualsiasi prodotto in un best-seller assoluto. Quando Oprah consiglia qualcosa, il pubblico sa che ci si può fidare. Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - In versione mini o oversize. Questa è la borsa che Oprah ha scelto per i suoi viaggi ed è in vendita su Amazon a partire da 20 euro

Dimentica le tote bag. La borsa dell’inverno è mini ma capiente, ed è già la più venduta su AmazonAmmettiamolo: abbiamo passato anni a convincerci che più grande fosse la borsa, migliore sarebbe stata la nostra giornata.

Leggi anche: Le TV di Amazon a partire da 249 euro