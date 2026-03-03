Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e gpl nelle diverse regioni italiane. La rubrica quotidiana permette di conoscere i valori ufficiali dei carburanti, aggiornati in tempo reale. Le quotazioni vengono pubblicate regolarmente per aiutare gli automobilisti a monitorare i costi di acquisto nelle aree di residenza.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.689 Gasolio SELF 1.625 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

