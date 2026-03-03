Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si ferma a 0,1252 euro per kilowattora. L’andamento e le variazioni orarie nel corso della giornata sono state monitorate, fornendo un quadro preciso dell’andamento attuale di questo indicatore. La cifra rappresenta l’aggiornamento più recente al 3 marzo 2026.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 03 Marzo 2026 si attesta a 0,1252 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (02 Marzo 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1061 €kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,1659 €kWh. Le ore più economiche sono state le prime ore del mattino (tra le 3:00 e le 5:00), mentre il picco massimo si è verificato tra le 19:00 e le 20:00, fascia serale tipicamente caratterizzata da una maggiore domanda di energia. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 03032026 0,1252 +0,0149. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

