i commenti negativi preoccupano i giovanissimi

Un sondaggio su un campione di 114 studenti tra i 10 e i 15 anni rivela che i social media sono più frequentati dai ragazzi sopra i 13 anni. I commenti negativi sui social sembrano preoccupare maggiormente i più giovani, con un’attenzione crescente tra i 13 e i 15 anni. I risultati evidenziano come l’uso dei social sia diffuso tra questa fascia di età.

Dai risultati del sondaggio, abbiamo dedotto che i social sono usati di più dai ragazzi sopra i 13 anni, considerando però che l’età massima del nostro campione (114 alunni) era 15 anni e il minimo 10. Di questi ragazzi, il 74.1% ha i social, mentre il restante 25.7% non ne è provvisto. Sotto i 13 anni la percentuale scende a 63%. Le ore in media di utilizzo dei social sono dalle 2 alle 3 ore e dalle 3 alle 4 ore giornaliere. Nonostante questo dato, la pubblicazione di contenuti come foto e video non sono giornaliere, al contrario, quasi rare. Altro dato inaspettato è che solo il 26.3% degli intervistati farebbe l’ influencer come lavoro: perché è "una perdita di tempo", oppure perché ha paura "degli insulti inutili" e "non vorrei mai documentare tutto quello che faccio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

