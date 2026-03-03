' Gli innamorati' spettacolo di prosa con Claudio Casadio e la sua compagnia

Dal 6 all’8 al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara si svolge lo spettacolo ‘Gli Innamorati’ di Carlo Goldoni, interpretato da Claudio Casadio e la sua compagnia. La rappresentazione porta sul palco temi di passione, contraddizioni e desideri amorosi, offrendo una versione della commedia classica. L’evento coinvolge attori e pubblico in tre serate dedicate alla prosa italiana.

Dal 6 all'8 il palco del Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara si accende di passione, contraddizioni e irresistibili smanie amorose con 'Gli Innamorati' di Carlo Goldoni, con Claudio Casadio. Una commedia che, sotto l'eleganza del Settecento, nasconde un cuore modernissimo e pulsa delle stesse inquietudini sentimentali che attraversano il nostro tempo. Al centro della scena ci sono Eugenia e Fulgenzio: si amano profondamente, ma la loro relazione è un campo minato di sospetti, orgoglio e incomprensioni.

“Gli Innamorati” al Teatro Quirino, adattamento e regia di Roberto Valerio con Claudio CasadioA completare il ricco e talentuoso cast sono Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri e Alberto Gandolfo.

