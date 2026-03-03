Fulham-West Ham mercoledì 04 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Fulham e West Ham. Sono state ufficializzate le formazioni, mentre le quote e i pronostici sono stati già pubblicati. Il West Ham arriva dalla sconfitta per 5-2 contro l’Anfield, dopo aver ottenuto tre risultati utili consecutivi in campionato. La partita si svolgerà allo stadio di Fulham.

Il West Ham, sconfitto per 5-2 ad Anfield dopo tre risultati utili di fila in campionato e il passaggio del turno in FA Cup, andrà in cerca di punti salvezza sul campo del Fulham, in un derby nel quale troverà un avversario reduce da tre vittorie consecutive un tutte le competizioni che ora sogna di.