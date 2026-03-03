Fiorello e l' esilarante parodia della canzone di Sal Da Vinci Ma il finale è da beffa

Fiorello ha creato una parodia esilarante della canzone di Sal Da Vinci, attirando l'attenzione di molti. Il Festival di Sanremo si è concluso ufficialmente, ma il dibattito continua, tra polemiche e anticipazioni sul nuovo conduttore Stefano De Martino. Le discussioni si concentrano anche sulle canzoni, che continuano a essere ascoltate e commentate.

Il Festival di Sanremo è finito solo sulla carta. Perché ancora tutti ne parlano, commentano gli strascichi polemici, anticipano quello che succederà con il nuovo conduttore Stefano De Martino e ovviamente ascoltano le canzoni. A partire da “Per sempre sì”, il brano con cui ha vinto Sal Da Vinci. E Fiorello, che con la sua “Pennicanza” si è divertito a seminare spoiler, anticipare notizie e commentare il commentabile, non poteva essere da meno. Così nella prima puntata del post Festival eccolo intervistare il vincitore e scherzare con lui sulle numerose bocciature che ha subito prima di poter calcare il palco dell’Ariston: “Sal ha vinto dopo ben 13 bocciature. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

