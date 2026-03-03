Fiorello e l' esilarante parodia della canzone di Sal Da Vinci Ma il finale è da beffa

Da milleunadonna.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorello ha creato una parodia esilarante della canzone di Sal Da Vinci, attirando l'attenzione di molti. Il Festival di Sanremo si è concluso ufficialmente, ma il dibattito continua, tra polemiche e anticipazioni sul nuovo conduttore Stefano De Martino. Le discussioni si concentrano anche sulle canzoni, che continuano a essere ascoltate e commentate.

Il Festival di Sanremo è finito solo sulla carta. Perché ancora tutti ne parlano, commentano gli strascichi polemici, anticipano quello che succederà con il nuovo conduttore Stefano De Martino e ovviamente ascoltano le canzoni. A partire da “Per sempre sì”, il brano con cui ha vinto Sal Da Vinci. E Fiorello, che con la sua “Pennicanza” si è divertito a seminare spoiler, anticipare notizie e commentare il commentabile, non poteva essere da meno. Così nella prima puntata del post Festival eccolo intervistare il vincitore e scherzare con lui sulle numerose bocciature che ha subito prima di poter calcare il palco dell’Ariston: “Sal ha vinto dopo ben 13 bocciature. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

fiorello e l esilarante parodia della canzone di sal da vinci ma il finale 232 da beffa
© Milleunadonna.it - Fiorello e l'esilarante parodia della canzone di Sal Da Vinci. Ma il finale è da beffa

Cazzullo contro Sal Da Vinci: ‘Canzone da matrimonio della camorra’, è bufera socialCosa ha detto Aldo Cazzullo contro Sal Da Vinci dopo Sanremo? La vittoria di Sal Da Vinci all’ultimo Festival di Sanremo non ha solo acceso...

Approfondimenti e contenuti su Fiorello e l'esilarante parodia della....

Temi più discussi: L'esilarante videoclip di Per sempre sì: Fiorello e Biggio versione matrimonio napoletano; Fiorello e Biggio sposi: la parodia di Sal Da Vinci è esilarante; Fiorello e Biggio, l'esilarante parodia di Per sempre sì. Con finale a sorpresa; Fiorello e l'esilarante parodia della canzone di Sal Da Vinci. Ma il finale è da beffa.

Fiorello e Biggio sposi: la parodia di Sal Da Vinci è esilaranteL a febbre da Festival non si placa e a La Pennicanza scatta l’omaggio più atteso. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno lanciato l’esilarante parodia di Per sempre sì, il brano con cui Sal Da Vinci ha tri ... iodonna.it

sal da vinci fiorello e l esilaranteFiorello e Biggio, l'esilarante parodia di Per sempre sì. Con finale a sorpresaArriva il videoclip di Per sempre sì, ma con Fiorello nei panni del marito e Fabrizio Biggio in quelli della sposa. La canzone di Sal Da Vinci, vincitrice del Festival di Sanremo, celebra un matrimoni ... repubblica.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.