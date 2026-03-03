Fedez la famiglia si allarga | Benvenuto Maurizio

Su Instagram, Fedez annuncia di aver accolto un nuovo membro nella famiglia, chiamandolo Maurizio. La notizia arriva mentre il rapper e la compagna condividono momenti di gioia con i loro follower. La foto pubblicata mostra i due sorridenti e felici, mentre celebrano l’arrivo del nuovo componente. La comunicazione avviene attraverso un semplice messaggio scritto sui social.

Il mondo dei social, si sa, non dorme mai, soprattutto quando al centro dell'inquadratura c'è uno dei personaggi più discussi, amati e seguiti della nostra musica. Federico Lucia, in arte Fedez, sta vivendo una vera e propria "seconda giovinezza" creativa e personale. Dopo mesi intensi segnati da cambiamenti radicali, il rapper milanese ha deciso di aprire nuovamente le porte del suo cuore, e della sua casa, a un nuovo, tenerissimo arrivo. Con una story che ha immediatamente sciolto i follower, l'annuncio è arrivato chiaro e gioioso: "Benvenuto Maurizio". Un compagno per Silvio Maurizio non è un nuovo collaboratore e nemmeno un misterioso parente, ma un cucciolo dolcissimo che entra a far parte della quotidianità dell’artista. 🔗 Leggi su Dilei.it

