Al via in provincia un piano straordinario di controlli nei locali pubblici e di intrattenimento

In provincia è stato avviato un piano straordinario di controlli nei locali pubblici e di intrattenimento. Nei giorni scorsi, il prefetto di Sondrio ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale si è discusso delle strategie di verifica nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento. Le operazioni si concentrano sulla sicurezza e sul rispetto delle normative vigenti.

Si articolerà in diverse fasi e intende dare attuazione alla direttiva diramata del Ministero dell'Interno dopo la tragedia di Crans Montana Il piano di intervento concordato con i partecipanti prevede una fase preliminare durante la quale la Camera di Commercio effettuerà una ricognizione dei locali di pubblico spettacolo iscritti, mentre i Comuni, nei rispettivi ambiti territoriali, espleteranno le verifiche volte ad accertare la regolarità delle licenze e dell'ulteriore documentazione amministrava degli stessi. Si procederà, poi, ad individuare le situazioni più a rischio meritevoli di approfondimenti.