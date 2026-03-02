Wow che bella Sanremo spunta la fidanzata di Sayf | chi è e cosa fa Bianca e le foto insieme

Dopo la finale del Festival di Sanremo, mentre si discutono ancora le polemiche e i ringraziamenti, è spuntata la fidanzata di un noto protagonista. Bianca, che ha attirato l’attenzione con alcune foto pubblicate sui social, è comparsa in modo inatteso nel salotto televisivo più seguito della domenica. La sua presenza ha catturato l’interesse degli spettatori, portando l’attenzione su chi è e cosa fa.

Il giorno dopo la finalissima del Festival, mentre l’eco dell’Ariston risuona ancora tra polemiche e applausi, il protagonista inatteso di questa edizione si è seduto nel salotto più popolare della domenica televisiva. A poche ore dalla chiusura di Festival di Sanremo 2026, Sayf è stato ospite di Domenica In, accolto dall’abbraccio caloroso di Mara Venier. Il giovane artista, all’anagrafe Adam Sayf Viacava, ha vissuto una settimana che gli ha cambiato la carriera: con il brano Tu mi piaci tanto ha conquistato pubblico e critica, chiudendo al secondo posto dietro Sal Da Vinci, ma diventando per molti la vera rivelazione del Festival. L’ingresso in studio, domenica 1 marzo 2026, è stato tutt’altro che ordinario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sayf a Domenica In dopo Sanremo con la mamma, fa una dedica alla fidanzata: chi è Bianca GenoveseSayf a Domenica In con la mamma saluta la fidanzata al microfono prima di lasciare lo studio dello speciale dedicato a Sanremo: "Ciao amore".

Chi è Sayf a Sanremo 2026: età, altezza, peso, nome vero, origini, fidanzataSayf è uno dei nomi più interessanti della nuova scena urban italiana ed è in gara tra i Big di Sanremo 2026, pronto a farsi conoscere dal grande...

