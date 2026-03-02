Sabato 7 marzo alle 17.30 è prevista una visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti, uno degli edifici più affascinanti di Bari. L’evento permette di entrare in ambienti sontuosi e scoprire dettagli preziosi che caratterizzano l’edificio. L’itinerario si concentra sugli spazi interni, offrendo un’occasione unica di conoscere meglio il palazzo e le sue caratteristiche architettoniche.

Sabato 07 marzo ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn'occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell'eclettismo di fine Ottocento.Cosa visiteremo:• Salone del Camino (attualmente in restauro)• Facciata appena restaurata• Salone del Lavoro e delle Arti• Salone del Direttorio• Bagno in stile neo-vittoriano• Salone neogotico• Salone degli SpecchiPunto di incontro: Piazza...

