Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Da calcionews24.com 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sessione estiva del calciomercato è iniziata e le redazioni sportive seguono con attenzione tutte le mosse dei club. Oggi sono state annunciate diverse trattative ufficiali, con trasferimenti già conclusi e altre in fase di definizione. La redazione di Calcio News24 aggiorna costantemente le ultime novità per tenere i tifosi informati sugli sviluppi più importanti.

De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio Kostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in missione al Mapei Stadium: due gli osservati speciali del Sassuolo! Moviola Roma Juve, gli episodi dubbi del match e la gestione dei cartellini. Ecco come ha diretto la sfida Sozza Roma, Malen è l’identikit dell’attaccante perfetto: numeri impressionanti da top player. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

