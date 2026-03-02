La sessione estiva del calciomercato è iniziata e le redazioni sportive seguono con attenzione tutte le mosse dei club. Oggi sono state annunciate diverse trattative ufficiali, con trasferimenti già conclusi e altre in fase di definizione. La redazione di Calcio News24 aggiorna costantemente le ultime novità per tenere i tifosi informati sugli sviluppi più importanti.

De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull'assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio Kostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in missione al Mapei Stadium: due gli osservati speciali del Sassuolo! Moviola Roma Juve, gli episodi dubbi del match e la gestione dei cartellini. Ecco come ha diretto la sfida Sozza Roma, Malen è l'identikit dell'attaccante perfetto: numeri impressionanti da top player.

Temi più discussi: Milan, accordo raggiunto per il giovane Andrè del Corinthians; La Juventus tratta per quattro colpi a parametro zero; Scheda squadra Real Acerrana 1926; Nuova avventura per Mario Rui: l'ex Napoli ha trovato squadra.

Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in direttaCalciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati. msn.com

Calciomercato Roma: tutte le trattative e gli aggiornamenti di oggi, da Dragusin a FortiniIl mercato della Roma entra nel vivo: dopo Malen, il club giallorosso, alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Stoccardo, continua a lavorare per Fortini della Fiorentina e Dragusin del ... corrieredellosport.it

