Torino Lazio il silenzio assordante delle due tifoserie | la riflessione di Polverosi Sarri ha un solo modo per salvare la stagione
Durante la partita tra Torino e Lazio, si è notato un silenzio quasi totale da parte delle tifoserie sugli spalti, un episodio che ha attirato l’attenzione di molti commentatori. In particolare, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato questa situazione, evidenziando come questa mancanza di presenza e di entusiasmo abbia caratterizzato l’incontro. Inoltre, si è parlato di come l’allenatore della Lazio abbia un’unica strada per risollevare le sorti della squadra in questa stagione.
Convocati Lazio per la Juve, Sarri ha diramato la lista per la trasferta di di Torino: due assenze pesanti per i biancocelesti. L’elenco completodi Redazione JuventusNews24Convocati Lazio per la Juve, Sarri perde Lazzari e Zaccagni, ma recupera Romagnoli per la trasferta in casa dei bianconeri.
Torino – Lazio 2-0, cronaca e highlights: Simeone e Zapata per il successo Granata! – VIDEOTorino - Lazio 2-0, cronaca e highlights: Simeone prima, Zapata nella ripresa per una vittoria importantissima in ottica salvezza! generationsport.it
Torino Lazio: i biancocelesti di Sarri affondano nella trasferta piemontese: Simeone e Zapata regalano i tre punti ai padroni di casaTorino Lazio: i biancocelesti di Sarri affondano nella trasferta piemontese: Simeone e Zapata regalano i tre punti ai padroni di casa Il Torino e la Lazio si sono sfidate oggi a partire dalle ore 18:0 ... lazionews24.com
Serie A, Roma-Juve 3-3: pareggio bianconero in extremis Torino-Lazio 2-0, Sassuolo-Atalanta 2-1, Cremonese-Milan 0-2 Inter-Genoa 2-0: nerazzurri a +10 Ieri Parma-Cagliari 1-1. Le cronache testuali su rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/cal facebook
Torino-Lazio, le pagelle: Simeone apriscatole, 7,5. Pellegrini in confusione, 4 x.com