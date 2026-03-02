Torino Lazio il silenzio assordante delle due tifoserie | la riflessione di Polverosi Sarri ha un solo modo per salvare la stagione

Durante la partita tra Torino e Lazio, si è notato un silenzio quasi totale da parte delle tifoserie sugli spalti, un episodio che ha attirato l’attenzione di molti commentatori. In particolare, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato questa situazione, evidenziando come questa mancanza di presenza e di entusiasmo abbia caratterizzato l’incontro. Inoltre, si è parlato di come l’allenatore della Lazio abbia un’unica strada per risollevare le sorti della squadra in questa stagione.