Supplenze 2026 gli interpelli aperti per la seconda parte dell’anno scolastico

Per il 2026 sono stati aperti gli interpelli per le supplenze nella seconda parte dell'anno scolastico. La procedura, confermata dall'OM n. 882024, sarà attivata una volta che le graduatorie saranno esaurite e non ci saranno più candidati disponibili ad accettare le supplenze proposte. Le scuole seguiranno questa sequenza per assegnare gli incarichi ai docenti.

Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, pubblicata l'Ordinanza. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo; GPS 2026: Tutte le DIFFERENZE tra l'OM 16 febbraio 2026 e l'OM 88/2024; Interpello al 06.06.2026 – Scuola Sec. I° – c.d.c. A028 – h 18 – I.C. Savignano. Supplenze docenti ed ATA, ecco come funzionano: tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026. Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026-28: cosa cambia per docenti, punteggi e graduatorie. Aggiornamento GPS 2026-28: domande dal 23 febbraio al 16 marzo e come viene valutata l'abilitazione su materia nella prima fascia sostegno. Supplenze brevi: nuove disposizioni del MIM dopo la Legge di Bilancio 2026. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n. 2129 del 27 febbraio 2026, con la quale vengono chiarite le modalità di copertura delle supplenze. La scelta delle sedi per le supplenze da GPS, venerdì 20 febbraio alle 15.30.