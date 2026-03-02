Settimana con l' anticiclone ma tempo non sempre soleggiato tra novarese e Vco

Questa settimana, nella zona tra Novarese e Vco, si prevede un tempo stabile grazie all'anticiclone, ma il cielo non sarà sempre completamente sereno. Sono attese giornate con nuvole e schiarite alternate, senza precipitazioni significative. Le condizioni meteo si manterranno relativamente tranquille, anche se qualche momento di copertura potrebbe verificarsi durante il giorno.

Sarà un'altra settimana caratterizzata da tempo stabile, anche se non sempre soleggiato, quella appena iniziata.Tra novarese e Vco, infatti, il cielo non risulterà sempre sereno, come ha spiegato il meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, a causa "della presenza di umidità nei bassi strati.