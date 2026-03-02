Serie A posticipi decisivi | il Bologna a Pisa Udinese-Fiorentina

La ventisettesima giornata di Serie A si avvia alla conclusione con due partite in programma lunedì, Bologna a Pisa e Udinese contro Fiorentina. Questi incontri, posticipati, sono tra gli ultimi della settimana e coinvolgono squadre che cercano punti importanti sia per la zona europea che per evitare la retrocessione. La conclusione dei match potrebbe influenzare gli equilibri della classifica e le prossime mosse delle squadre coinvolte.

La ventisettesima giornata di Serie A si avvia alla conclusione con un lunedì di posticipi che promette di rimescolare le carte sia nella corsa all'Europa che nella serrata lotta per non retrocedere. Oggi, 2 marzo, i riflettori sono puntati su due campi storici dove la tensione agonistica e la necessità di punti peseranno enormemente su ogni pallone giocato, in un turno che vede diverse formazioni chiamate a riscattare i recenti impegni continentali. Il sipario si alza alle 18:30 alla Cetilar Arena, dove il Pisa ospita il Bologna. I toscani di Oscar Hiljemark, attualmente diciannovesimi e a secco di vittorie da quindici turni, cercano disperatamente un'impresa davanti al proprio pubblico per riaprire il discorso salvezza.